Уряд спрямував 1,98 млрд грн субвенцій на оновлення місцевих доріг

Так, кошти субвенцій будуть спрямовані на реалізацію наступних проектів:

- поточний середній ремонт вул. Енергетиків та вул. Шевченка у Каневі Черкаської області з обсягом фінансування 10 млн грн;

- капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Грушевського у Хусті Закарпатської області (коригування) з обсягом фінансування 4,2 млн грн;

- проведення капітального та поточного середнього ремонту автошляхів у Львівській області з обсягом фінансування 589 млн грн;

- капітальний ремонт автошляхів О 151124 Миколаїв – Станіслав – Херсон та О 151101 (Миколаїв – Херсон) – Любомирівка – Першотравневе – (Казанка – (Р-47)) з обсягом фінансування 300 млн грн;

- будівництво мостового переходу через р. Південний Буг між с. Богданівка Доманівського району та смт Костянтинівка Арбузинського району Миколаївської області з обсягом фінансування 20 млн грн;

- капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Небесної сотні від № 122 до Н-09 в м. Хуст Закарпатської області з обсягом фінансування 17,8 млн гривень;

- поточний ремонт вулично-дорожньої мережі та штучних споруд у Сумах по вул. Харківська з обсягом фінансування 40 млн грн;

- будівництво мостового переходу через р. Сула у Ромнах Сумської області з обсягом фінансування 10 млн грн;

- будівництво моста через річку Східничанка з підходами по вул. Кропивницькій в смт Східниця м. Борислава Львівської області з обсягом фінансування 30,56 млн грн;

- покращення стану автомобільної дороги Т-04-01 Дніпро – Васильківка – Покровське – Гуляйполе – Пологи – Мелітополь з обсягом фінансування 500 млн гривень;

- реконструкція шляхопроводу через залізничну колію на вул. Об’їзна в районі вул. Гайової в Тернополі з обсягом фінансування 190 млн грн;

- будівництво моста через річку Бистриця Солотвинська та транспортної розв’язки в районі вулиць Хіміків-Надрічна в Івано-Франківську з обсягом фінансування 60 млн грн;

- капітальний ремонт вул. Хотинської у Чернівцях з обсягом фінансування 200 млн грн;

- капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Шутка від вул. Грушевського до Н-09 в м. Хуст Закарпатської області з обсягом фінансування 7,6 млн грн.

Нагадаємо, 300 млн гривень буде спрямовано на будівництво шляхопроводу у Херсоні по просп. Адмірала Сенявіна – вул. Залаегерсег. Відповідне рішення затвердив уряд 21 жовтня цього року.

Як повідомляв УНН, сьогодні Кабмін затвердив порядок надання субвенції для регіонів на проекти соцінфраструктури.