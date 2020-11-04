Правительство направило 1,98 млрд грн субвенций на обновление местных дорог
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. На заседании в среду Кабмин утвердил порядки и условия предоставления субвенций из Дорожного фонда на обновление местных дорог и строительство мостов в 11 регионах с объемом финансирования 1,98 млрд грн, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы КМУ.
Так, средства субвенций будут направлены на реализацию следующих проектов:
- текущий средний ремонт ул. Энергетиков и ул. Шевченко в Каневе Черкасской области с объемом финансирования 10 млн грн;
- капитальный ремонт дорожного покрытия ул. Грушевского в Хусте Закарпатской области (корректировка) с объемом финансирования 4,2 млн грн;
- проведение капитального и текущего среднего ремонта автодорог во Львовской области с объемом финансирования 589 млн грн;
- капитальный ремонт автодорог В 151124 Николаев - Станислав - Херсон и Е 151101 (Николаев - Херсон) - Любомировка - Первомайское - (Казанка - (Р-47)) с объемом финансирования 300 млн грн;
- строительство мостового перехода через р. Южный Буг между с. Богдановка Доманевского района и пгт Константиновка Арбузинского района Николаевской области с объемом финансирования 20 млн грн;
- капитальный ремонт дорожного покрытия по ул. Небесной сотни от № 122 до Н-09 в г. Хуст Закарпатской области с объемом финансирования 17,8 млн гривен;
- текущий ремонт улично-дорожной сети и искусственных сооружений в Сумах по ул. Харьковская с объемом финансирования 40 млн грн;
- строительство мостового перехода через р. Сула в Ромнах Сумской области с объемом финансирования 10 млн грн;
- строительство моста через реку Сходничанка с подходами по ул. Кропивницкого в пгт Сходница г. Борислава Львовской области с объемом финансирования 30,56 млн грн;
- улучшение состояния автомобильной дороги Т-04-01 Днепр - Васильковка - Покровское - Гуляйполе - Роды - Мелитополь с объемом финансирования 500 млн гривен;
- реконструкция путепровода через железнодорожные пути на ул. Объездная в районе ул. Гаевой в Тернополе с объемом финансирования 190 млн грн;
- строительство моста через реку Быстрица Солотвинская и транспортной развязки в районе улиц Химиков-Надречная в Ивано-Франковске с объемом финансирования 60 млн грн;
- капитальный ремонт ул. Хотинской в Черновцах с объемом финансирования 200 млн грн;
- капитальный ремонт дорожного покрытия по ул. Шутка от ул. Грушевского до Н-09 в г. Хуст Закарпатской области с объемом финансирования 7,6 млн грн.
Напомним, 300 млн гривен будет направлено на строительство путепровода в Херсоне по ул. Адмирала Сенявина - ул. Залаэгерсег. Соответствующее решение утвердило правительство 21 октября этого года.
Как сообщал УНН, сегодня Кабмин утвердил порядок предоставления субвенции для регионов на проекты социнфраструктуры.