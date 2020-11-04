Правительство направило 1,98 млрд грн субвенций на обновление местных дорог

ukru
Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 35196 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
14:27 • 57473 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
13:46 • 109792 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
13:25 • 93745 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
12:57 • 114887 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 92544 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 99751 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103137 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101642 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101368 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Приостановка военной помощи Трампом выглядит как попытка подтолкнуть Киев к капитуляции - нардеп

Приостановка военной помощи Трампом выглядит как попытка подтолкнуть Киев к капитуляции - нардеп

4 марта, 08:47 • 79532 просмотра
россия откладывает переговоры с США и готовится к новой войне в Балтике - ЦПД РНБО

россия откладывает переговоры с США и готовится к новой войне в Балтике - ЦПД РНБО

4 марта, 09:14 • 104497 просмотра
рф атаковала энергетику в одном регионе, потребление электричества снизилось, графиков для населения нет - Укрэнерго

рф атаковала энергетику в одном регионе, потребление электричества снизилось, графиков для населения нет - Укрэнерго

4 марта, 09:25 • 33928 просмотра
Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

14:27 • 59168 просмотра
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

16:41 • 22922 просмотра
публикации
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

16:41 • 22922 просмотра
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
Эксклюзив

13:46 • 109783 просмотра
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
Эксклюзив

12:57 • 114884 просмотра
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 375900 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 327019 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

14:27 • 59168 просмотра
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 129580 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 207002 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 233864 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

3 марта, 08:22 • 212628 просмотра
Актуальное
Правительство направило 1,98 млрд грн субвенций на обновление местных дорог

Правительство направило 1,98 млрд грн субвенций на обновление местных дорог

Киев  •  УНН

 • 12022 просмотра

КИЕВ. 4 октября. УНН. На заседании в среду Кабмин утвердил порядки и условия предоставления субвенций из Дорожного фонда на обновление местных дорог и строительство мостов в 11 регионах с объемом финансирования 1,98 млрд грн, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы КМУ.

Так, средства субвенций будут направлены на реализацию следующих проектов:

- текущий средний ремонт ул. Энергетиков и ул. Шевченко в Каневе Черкасской области с объемом финансирования 10 млн грн;

- капитальный ремонт дорожного покрытия ул. Грушевского в Хусте Закарпатской области (корректировка) с объемом финансирования 4,2 млн грн;

- проведение капитального и текущего среднего ремонта автодорог во Львовской области с объемом финансирования 589 млн грн;

- капитальный ремонт автодорог В 151124 Николаев - Станислав - Херсон и Е 151101 (Николаев - Херсон) - Любомировка - Первомайское - (Казанка - (Р-47)) с объемом финансирования 300 млн грн;

- строительство мостового перехода через р. Южный Буг между с. Богдановка Доманевского района и пгт Константиновка Арбузинского района Николаевской области с объемом финансирования 20 млн грн;

- капитальный ремонт дорожного покрытия по ул. Небесной сотни от № 122 до Н-09 в г. Хуст Закарпатской области с объемом финансирования 17,8 млн гривен;

- текущий ремонт улично-дорожной сети и искусственных сооружений в Сумах по ул. Харьковская с объемом финансирования 40 млн грн;

- строительство мостового перехода через р. Сула в Ромнах Сумской области с объемом финансирования 10 млн грн;

- строительство моста через реку Сходничанка с подходами по ул. Кропивницкого в пгт Сходница г. Борислава Львовской области с объемом финансирования 30,56 млн грн;

- улучшение состояния автомобильной дороги Т-04-01 Днепр - Васильковка - Покровское - Гуляйполе - Роды - Мелитополь с объемом финансирования 500 млн гривен;

- реконструкция путепровода через железнодорожные пути на ул. Объездная в районе ул. Гаевой в Тернополе с объемом финансирования 190 млн грн;

- строительство моста через реку Быстрица Солотвинская и транспортной развязки в районе улиц Химиков-Надречная в Ивано-Франковске с объемом финансирования 60 млн грн;

- капитальный ремонт ул. Хотинской в Черновцах с объемом финансирования 200 млн грн;

- капитальный ремонт дорожного покрытия по ул. Шутка от ул. Грушевского до Н-09 в г. Хуст Закарпатской области с объемом финансирования 7,6 млн грн.

Напомним, 300 млн гривен будет направлено на строительство путепровода в Херсоне по ул. Адмирала Сенявина - ул. Залаэгерсег. Соответствующее решение утвердило правительство 21 октября этого года.

Как сообщал УНН, сегодня Кабмин утвердил порядок предоставления субвенции для регионов на проекты социнфраструктуры.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономикаполитика

Обратиться по вопросам размещения рекламы