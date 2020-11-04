Кабмін затвердив порядок надання субвенції для регіонів на проекти соцінфраструктури
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Кабмін виділить кошти на реалізацію пріоритетних проектів розвитку у соціальній сфері і затвердив порядок надання субвенції 5 областям та Києву. Про це у своєму Telegram-каналі написав прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає УНН.
"Уряд виділить кошти на реалізацію пріоритетних проектів розвитку у соціальній сфері. Щойно затвердили порядок надання субвенції регіонам щодо фінансової підтримки важливих інфраструктурних проектів. Насамперед, медичних та освітніх", - написав Шмигаль.
Він зазначив, що зокрема:
▪️ 100 млн грн - буде виділено обласному бюджету Харківської області на будівництво нового комплексу “Обласного центру онкології”;
▪️ 300 млн грн - на будівництво нового центру перинатології, акушерства та гінекології у місті Ужгороді;
▪️ 4 млн грн - на реконструкцію приміщення для встановлення лінійного прискорювача у Житомирському обласному онкодиспансері;
▪️ 90 млн грн - на будівництво нових дитячих садочків у Черкаській та Київській областях.
Нагадаємо, УНН повідомляв, що Кабмін планує встановити порядок надання субвенції 5 областям та Києву на проекти соцінфраструктури.