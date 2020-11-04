Кабмін затвердив порядок надання субвенції для регіонів на проекти соцінфраструктури

"Уряд виділить кошти на реалізацію пріоритетних проектів розвитку у соціальній сфері. Щойно затвердили порядок надання субвенції регіонам щодо фінансової підтримки важливих інфраструктурних проектів. Насамперед, медичних та освітніх", - написав Шмигаль.

Він зазначив, що зокрема:

▪️ 100 млн грн - буде виділено обласному бюджету Харківської області на будівництво нового комплексу “Обласного центру онкології”;

▪️ 300 млн грн - на будівництво нового центру перинатології, акушерства та гінекології у місті Ужгороді;

▪️ 4 млн грн - на реконструкцію приміщення для встановлення лінійного прискорювача у Житомирському обласному онкодиспансері;

▪️ 90 млн грн - на будівництво нових дитячих садочків у Черкаській та Київській областях.

Нагадаємо, УНН повідомляв, що Кабмін планує встановити порядок надання субвенції 5 областям та Києву на проекти соцінфраструктури.