Кабмин утвердил порядок предоставления субвенции для регионов на проекты социнфраструктуры
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Кабмин выделит средства на реализацию приоритетных проектов развития в социальной сфере и утвердил порядок предоставления субвенции 5 областям и Киеву. Об этом в своем Telegram-канале написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.
"Правительство выделит средства на реализацию приоритетных проектов развития в социальной сфере. Только что утвердили порядок предоставления субвенции регионам по финансовой поддержке важных инфраструктурных проектов. Прежде всего, медицинских и образовательных", - написал Шмыгаль.
Он отметил, что в частности:
▪️ 100 млн грн - будет выделено областному бюджету Харьковской области на строительство нового комплекса "Областного центра онкологии";
▪️ 300 млн грн - на строительство нового центра перинатологии, акушерства и гинекологии в Ужгороде;
▪️ 4 млн грн - на реконструкцию помещения для установки линейного ускорителя в Житомирском областном онкодиспансере;
▪️ 90 млн грн - на строительство новых детских садов в Черкасской и Киевской областях.
Напомним, УНН сообщал, что Кабмин планирует установить порядок предоставления субвенции 5 областям и Киеву на проекты социнфраструктуры.