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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
13:25 • 9126 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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10:59 • 48685 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 70497 просмотра

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08:59 • 90253 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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Кабмин утвердил порядок предоставления субвенции для регионов на проекты социнфраструктуры

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КИЕВ. 4 ноября. УНН. Кабмин выделит средства на реализацию приоритетных проектов развития в социальной сфере и утвердил порядок предоставления субвенции 5 областям и Киеву. Об этом в своем Telegram-канале написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.

"Правительство выделит средства на реализацию приоритетных проектов развития в социальной сфере. Только что утвердили порядок предоставления субвенции регионам по финансовой поддержке важных инфраструктурных проектов. Прежде всего, медицинских и образовательных", - написал Шмыгаль.

Он отметил, что в частности:
▪️ 100 млн грн - будет выделено областному бюджету Харьковской области на строительство нового комплекса "Областного центра онкологии";
▪️ 300 млн грн - на строительство нового центра перинатологии, акушерства и гинекологии в Ужгороде;
▪️ 4 млн грн - на реконструкцию помещения для установки линейного ускорителя в Житомирском областном онкодиспансере;
▪️ 90 млн грн - на строительство новых детских садов в Черкасской и Киевской областях.

Напомним, УНН сообщал, что Кабмин планирует установить порядок предоставления субвенции 5 областям и Киеву на проекты социнфраструктуры.

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