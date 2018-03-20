Началась встреча "с глазу на глаз" Президента Украины с Эмиром Катара

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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 6002 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 12713 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 59256 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 71880 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 101640 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 108972 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116445 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 121812 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 132911 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
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Началась встреча "с глазу на глаз" Президента Украины с Эмиром Катара

Началась встреча "с глазу на глаз" Президента Украины с Эмиром Катара

Киев  •  УНН

 • 9519 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. В вторник, 20 марта во дворце Эмира Государства Катар в Дохе состоялась официальная торжественная церемония встречи Президента Украины Петра Порошенко и Эмира Государства Катар шейха Тамима бин Хамада Аль Тани. Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства, передает УНН.

Во время церемонии звучали государственные гимны Украины и Катара. Президент Украины и Эмир Государства Катар осмотрели строй воинов Почетного караула.

После церемонии началась встреча "с глазу на глаз" лидеров государств и украинско-катарские переговоры. По результатам переговоров планируется подписание ряда двусторонних договоров.

Напомним, 19 марта Президент Украины Петр Порошенко начал официальный визит в Катар.

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