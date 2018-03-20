Началась встреча "с глазу на глаз" Президента Украины с Эмиром Катара
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. В вторник, 20 марта во дворце Эмира Государства Катар в Дохе состоялась официальная торжественная церемония встречи Президента Украины Петра Порошенко и Эмира Государства Катар шейха Тамима бин Хамада Аль Тани. Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства, передает УНН.
Во время церемонии звучали государственные гимны Украины и Катара. Президент Украины и Эмир Государства Катар осмотрели строй воинов Почетного караула.
После церемонии началась встреча "с глазу на глаз" лидеров государств и украинско-катарские переговоры. По результатам переговоров планируется подписание ряда двусторонних договоров.
Напомним, 19 марта Президент Украины Петр Порошенко начал официальный визит в Катар.