Началась встреча "с глазу на глаз" Президента Украины с Эмиром Катара

Во время церемонии звучали государственные гимны Украины и Катара. Президент Украины и Эмир Государства Катар осмотрели строй воинов Почетного караула.

После церемонии началась встреча "с глазу на глаз" лидеров государств и украинско-катарские переговоры. По результатам переговоров планируется подписание ряда двусторонних договоров.

Напомним, 19 марта Президент Украины Петр Порошенко начал официальный визит в Катар.