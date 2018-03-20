Почалась зустріч “віч-на-віч” Президента України з Еміром Катару
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. У вівторок 20 березня у палаці Еміра Держави Катар у місті Доха відбулася офіційна урочиста церемонія зустрічі Президента України Петра Порошенка та Еміра Держави Катар шейха Таміма бін Хамада Аль Тані. Про це йдеться в повідомленні прес-служби глави держави, передає УНН.
Під час церемонії лунали державні гімни України та Катару. Президент України та Емір Держави Катар оглянули стрій воїнів Почесної варти.
Після церемонії почалась зустріч “віч-на-віч” лідерів держав та українсько-катарські переговори. За результатами переговорів планується підписання низки двосторонніх договорів.
Нагадаємо, 19 березня Президент України Петро Порошенко розпочав офіційний візит до Катару.