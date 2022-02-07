Поборол рак: канадский сноубордист завоевал золото Олимпийских игр в Пекине
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Сноубордист из Канады Макс Парро завоевал золотую награду Олимпийских игр в слоупстайле, сообщает УНН со ссылкой на сайт ОИ-2022.
Детали
Триумфатор набрал сумму в 90,96 баллов. Серебряная медаль 17-летнему Су Имину принесла результат в 88,70 балла, показанный во втором заезде. Он стал первым китайским сноубордистом, поднявшимся на пьедестал почета зимних Олимпийских игр в слоупстайле. "Бронза" за Марком Макморрисом из Канады.
Примечательно, что на прошлой Олимпиаде в Пхенчхане (2018 год) Парро завоевал “серебро” в этой дисциплине. За шесть месяцев спортсмен прошел 12 курсов химиотерапии после того, как обнаружили рак, лимфогранулематоз или лимфому Ходжкина. Но это дало результат.
Он преодолел болезнь и довольно быстро вернулся к соревнованиям.
Дополнение
Украина не была представлена в этой дисциплине.