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Поборол рак: канадский сноубордист завоевал золото Олимпийских игр в Пекине

Киев • УНН

 • 14488 просмотра

КИЕВ. 8 февраля. УНН. Сноубордист из Канады Макс Парро завоевал золотую награду Олимпийских игр в слоупстайле, сообщает УНН со ссылкой на сайт ОИ-2022.

Детали

Триумфатор набрал сумму в 90,96 баллов. Серебряная медаль 17-летнему Су Имину принесла результат в 88,70 балла, показанный во втором заезде. Он стал первым китайским сноубордистом, поднявшимся на пьедестал почета зимних Олимпийских игр в слоупстайле. "Бронза" за Марком Макморрисом из Канады.

Примечательно, что на прошлой Олимпиаде в Пхенчхане (2018 год) Парро завоевал “серебро” в этой дисциплине. За шесть месяцев спортсмен прошел 12 курсов химиотерапии после того, как обнаружили рак, лимфогранулематоз или лимфому Ходжкина. Но это дало результат.

Он преодолел болезнь и довольно быстро вернулся к соревнованиям.

Дополнение

Украина не была представлена в этой дисциплине.

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Украинские Национальные Новости

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