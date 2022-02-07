Поборов рак: канадський сноубордист виборов золото Олімпійських ігор в Пекіні
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Сноубордист із Канади Макс Парро виборов золоту нагороду Олімпійських ігор у слоупстайлі, повідомляє УНН з посиланням на сайт ОІ-2022.
Деталі
Тріумфатор набрав суму в 90,96 балів. Срібна медаль 17-річному Су Іміну принесла результат у 88,70 бали, показаний у другому заїзді. Він став першим китайським сноубордистом, який піднявся на п’єдестал пошани зимових Олімпійських ігор у слоупстайлі. “Бронза” за Марком Макморрісом із Канади.
Примітно, що на минулій Олімпіаді у Пхенчхані (2018 рік) Парро завоював “срібло” у цій дисципліні. За шість місяців спортсмен пройшов 12 курсів хіміотерапії після того, як виявили рак — лімфогранулематоз або лімфому Ходжкіна. Але це дало результат.
Він подолав хворобу і досить швидко повернувся до змагань.
Доповнення
Україна не була представлена у цій дисципліні.