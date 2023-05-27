Вблизи Сватово дезертировали около 20 российских заключенных - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. Вблизи Сватово Луганской области около 20 российских заключенных, прибывших для усиления подразделения, дезертировали. Они несут угрозу гражданскому населению, сообщил председатель Луганской ОВА Артем Лысогор на странице в Telegram, передает УНН.
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"В рядах российских войск все чаще встречаются случаи невыполнения приказов командиров и дезертирства. Так, 25 мая около 20 бывших заключенных, которые недавно прошли ускоренную подготовку и прибыли для усиления подразделения, расположенного вблизи Сватово, похитили автомобиль КамАЗ и выбыли в неизвестном направлении", - говорится в сообщении.
Детали
Отмечается, что на настоящее время место их пребывания не установлено, поиски продолжаются. Они несут угрозу гражданскому населению, предупредили в ОВА.
Лысогор также проинформировал, что военным так называемой "лнр" с прошлого года не выплачивают деньги. Он рассказал, что отделы кадров воинских частей якобы "потеряли необходимые для перерасчета средств документы", из-за чего возникла многомесячная задержка.
"Когда оккупанты приносят эти бумаги повторно – им отказывают без объяснения причины. Некоторые воинские части врага вообще расформированы, а деньги исчезли в неизвестном направлении. Концы еще разыскивают", - отметили в ОВА.
Напомним
Российские оккупанты запланировали проведение новых "медицинских осмотров" для детей временно оккупированной Луганщины, чтобы подготовить их к дальнейшему вывозу на территорию рф.