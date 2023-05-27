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Вблизи Сватово дезертировали около 20 российских заключенных - ОВА

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 мая. УНН. Вблизи Сватово Луганской области около 20 российских заключенных, прибывших для усиления подразделения, дезертировали. Они несут угрозу гражданскому населению, сообщил председатель Луганской ОВА Артем Лысогор на странице в Telegram, передает УНН.

Цитата

"В рядах российских войск все чаще встречаются случаи невыполнения приказов командиров и дезертирства. Так, 25 мая около 20 бывших заключенных, которые недавно прошли ускоренную подготовку и прибыли для усиления подразделения, расположенного вблизи Сватово, похитили автомобиль КамАЗ и выбыли в неизвестном направлении", - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что на настоящее время место их пребывания не установлено, поиски продолжаются. Они несут угрозу гражданскому населению, предупредили в ОВА.

Лысогор также проинформировал, что военным так называемой "лнр" с прошлого года не выплачивают деньги. Он рассказал, что отделы кадров воинских частей якобы "потеряли необходимые для перерасчета средств документы", из-за чего возникла многомесячная задержка.

"Когда оккупанты приносят эти бумаги повторно – им отказывают без объяснения причины. Некоторые воинские части врага вообще расформированы, а деньги исчезли в неизвестном направлении. Концы еще разыскивают", - отметили в ОВА.

Напомним

Российские оккупанты запланировали проведение новых "медицинских осмотров" для детей временно оккупированной Луганщины, чтобы подготовить их к дальнейшему вывозу на территорию рф.

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