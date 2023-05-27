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Поблизу Сватового дезертирували близько 20 російських в'язнів - ОВА

Поблизу Сватового дезертирували близько 20 російських в'язнів - ОВА

Київ • УНН

 • 554064 перегляди

КИЇВ. 27 травня. УНН. Поблизу Сватового Луганської області близько 20 російських ув'язнених, які прибули для посилення підрозділу, дезертирували. Вони несуть загрозу цивільному населенню, повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор на сторінці у Telegram, передає УНН.

Цитата

"У лавах російських військ все частіше трапляються випадки невиконання наказів командирів та дезертирства. Так, 25 травня близько 20 колишніх ув’язнених, які нещодавно пройшли прискорену підготовку та прибули для посилення підрозділу, що розташований поблизу Сватового, викрали автомобіль КамАЗ та вибули у невідомому напрямку", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Зазначається, що на цей час місце їх перебування не встановлено, пошуки тривають. Вони несуть загрозу цивільному населенню, попередили в ОВА.

Лисогор також поінформував, що військовим так званої "лнр" з минулого року не виплачують гроші. Він розповів, що відділи кадрів військових частин нібито "втратили необхідні для перерахунку коштів документи", через що виникла багатомісячна затримка.

"Коли окупанти приносять ці папери повторно – їм відмовляють без пояснення причини. Деякі військові частини ворога взагалі розформовані, а гроші зникли в невідомому напрямку. Кінці ще розшукують", - зазначили в ОВА.

Нагадаємо

Російські окупанти запланували проведення нових "медичних оглядів" для дітей тимчасово окупованої Луганщини, щоб підготувати їх до подальшого вивезення на територію рф.

Українські Національні Новини

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