Вблизи воздушного пространства НАТО перехватили российские истребители

Детали

Самолеты “Тайфун” перехватили три российских судна, среди которых – два истребителя и один самолет-разведчик, летевшие недалеко от воздушного пространства НАТО над Балтийским морем.

Отмечается, что самолет российской разведки летел с материковой части россии в Калининградский анклав, расположенный недалеко от Польши. Вскоре к нему присоединились два российских истребителя, которые летели вместе с ним на юг через северо-западную часть эстонской зоны полетов.

Королевские ВВС и немецкие «Тайфуны» сопровождали самолет через этот район, прежде чем передать его ВВС Швеции.

Цитата

“Мы часто видим, как российские военные самолеты летают над Балтийским морем, поэтому для нас это был обычный перехват. Тем не менее, важность перехвата этих самолетов и наша приверженность коллективной защите воздушного пространства НАТО остается неизменной и решительной», — заявили в ВВС Британии.

Дополнение

Ранее истребители стран НАТО перехватили российский самолет в воздушном пространстве Эстонии.