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Поблизу повітряного простору НАТО перехопили російські винищувачі

Поблизу повітряного простору НАТО перехопили російські винищувачі

Київ • УНН

 • 671589 перегляди

КИЇВ. 17 квітня. УНН. ВПС Німеччини та Великої Британії перехопили російські винищувачі поблизу повітряного простору НАТО, пише УНН з посиланням на Sky News.

Деталі

Літаки "Тайфун" перехопили три російські судна, серед яких - два винищувачі та один літак-розвідник, що летіли неподалік повітряного простору НАТО над Балтійським морем.

Зазначається, що літак російської розвідки летів із материкової частини росії до Калінінградського анклаву, розташованого неподалік Польщі. Незабаром до нього приєдналися два російські винищувачі, які летіли разом з ним на південь через північно-західну частину естонської зони польотів.

Королівські ВПС та німецькі «Тайфуни» супроводжували літак через цей район, перш ніж передати його ВПС Швеції.

Цитата

“Ми часто бачимо, як російські військові літаки літають над Балтійським морем, тому для нас це було звичайне перехоплення. Проте важливість перехоплення цих літаків і наша прихильність до колективного захисту повітряного простору НАТО залишається незмінною і рішучою», — заявили у ВПС Британії.

Доповнення

Раніше винищувачі країн НАТО перехопили російський літак у повітряному просторі Естонії.

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