Вблизи оккупированного Мариуполя раздавались взрывы в домах: детали
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Сегодня, 5 декабря, под временно оккупированным Мариуполем Донецкой области произошли взрывы газа в двух жилых домах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram советника мэра города Петра Андрющенко.
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"Поселок Покровский возле Мариуполя. Взрыв газа в двух домах из-за поврежденного отремонтированного газовода. Еще два дома удалось спасать от пожара", - написал он в Telegram.
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В Мариуполе Донецкой области российские оккупанты массово сносят многоэтажки. Как отметили, от российских обстрелов в Мариуполе повреждено 2257 многоквартирных домов, что составляет 90% всего жилищного фонда города. В общей сложности уничтожено более 50% многоэтажек, а именно 1356 домов.