Поблизу окупованого Маріуполя лунали вибухи в будинках: деталі
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Сьогодні, 5 грудня, під тимчасово окупованим Маріуполем Донецької області сталися вибухи газу у двох житлових будинках. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram радника мера міста Петра Андрющенка.
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"Селище Покровське біля Маріуполя. Вибух газу у двох будинках через пошкоджений відремонтований газовід. Ще два будинка вдалося рятувати від пожежі", - написав він в Telegram.
Доповнення
У Маріуполі Донецької області російські окупанти масово зносять багатоповерхівки. Як зазначили, від російських обстрілів у Маріуполі пошкоджено 2257 багатоквартирних будинків, що станвоить 90% усього житлового фонду міста. Загалом знищено понад 50% багатоповерхівок, а саме 1356 будинків.