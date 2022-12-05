Поблизу окупованого Маріуполя лунали вибухи в будинках: деталі

Цитата

"Селище Покровське біля Маріуполя. Вибух газу у двох будинках через пошкоджений відремонтований газовід. Ще два будинка вдалося рятувати від пожежі", - написав він в Telegram.

Доповнення

У Маріуполі Донецької області російські окупанти масово зносять багатоповерхівки. Як зазначили, від російських обстрілів у Маріуполі пошкоджено 2257 багатоквартирних будинків, що станвоить 90% усього житлового фонду міста. Загалом знищено понад 50% багатоповерхівок, а саме 1356 будинків.