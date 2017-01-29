Вблизи одесского "7 километра" в автобусе обнаружили контрафактные сигареты

Общей межведомственной группой в составе Одесского ОРВ Госпогранслужбы, ОУ Черноморской ОГНИ ГУ ГФС в Одесской области и Управления СБ Украины в Одесской области в ходе проведения мероприятий по противодействию обращения контрафактных акцизных товаров, в районе промышленного рынка 7-й км обнаружено автобус, который осуществлял грузовые перевозки по маршруту Одесса-Харьков с контрафактной продукцией.

В ходе досмотра данного транспортного средства правоохранители обнаружили в нем груз сигарет украинского производства с поддельной акцизной маркой общим количеством 20 тыс. пачек.

Контрафактную табачную продукцию изъято и перемещено на лицензионный склад ГФС. Общая сумма оценки составила 380 тыс. грн. Продолжаются следственные действия.