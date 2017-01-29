Вблизи одесского "7 километра" в автобусе обнаружили контрафактные сигареты
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 29 января. УНН. Правоохранители Одесской области обнаружили вблизи рынка "7-й км" автобус с контрафактными табачными изделиями на сумму 380 тыс. грн. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ГПСУ Южного регионального управления.
Общей межведомственной группой в составе Одесского ОРВ Госпогранслужбы, ОУ Черноморской ОГНИ ГУ ГФС в Одесской области и Управления СБ Украины в Одесской области в ходе проведения мероприятий по противодействию обращения контрафактных акцизных товаров, в районе промышленного рынка 7-й км обнаружено автобус, который осуществлял грузовые перевозки по маршруту Одесса-Харьков с контрафактной продукцией.
В ходе досмотра данного транспортного средства правоохранители обнаружили в нем груз сигарет украинского производства с поддельной акцизной маркой общим количеством 20 тыс. пачек.
Контрафактную табачную продукцию изъято и перемещено на лицензионный склад ГФС. Общая сумма оценки составила 380 тыс. грн. Продолжаются следственные действия.