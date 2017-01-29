Поблизу одеського "7 кілометру" в автобусі виявили контрафактні цигарки
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 29 січня. УНН. Правоохоронці Одещини виявили поблизу ринку “7-й км” автобус із контрафактними тютюновими виробами на суму 380 тис. грн. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі ДПСУ Південного регіонального управління.
Спільною міжвідомчою групою у складі Одеського ОРВ Держприкордонслужби, ОУ Чорноморської ОДПІ ГУ ДФС в Одеській області та Управління СБ України в Одеській області в ході проведення заходів з протидії обігу контрафактних акцизних товарів, в районі промислового ринку 7-й км виявлено автобус, який здійснював вантажні перевезення за маршрутом Одеса-Харків з контрафактною продукцією.
В ході догляду даного транспортного засобу правоохоронці виявили у ньому вантаж цигарок українського виробництва з підробленою акцизною маркою загальною кількістю 20 тис. пачок.
Контрафактну тютюнову продукцію вилучено та переміщено на ліцензійний склад ДФС. Загальна сума оцінки склала 380 тис. грн. Тривають слідчі дії.