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Поблизу одеського "7 кілометру" в автобусі виявили контрафактні цигарки

Поблизу одеського "7 кілометру" в автобусі виявили контрафактні цигарки

Київ • УНН

 • 10366 перегляди

ОДЕСА-КИЇВ. 29 січня. УНН. Правоохоронці Одещини виявили поблизу ринку “7-й км” автобус із контрафактними тютюновими виробами на суму 380 тис. грн. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі ДПСУ Південного регіонального управління.

Спільною міжвідомчою групою у складі Одеського ОРВ Держприкордонслужби, ОУ Чорноморської ОДПІ ГУ ДФС в Одеській області та Управління СБ України в Одеській області в ході проведення заходів з протидії обігу контрафактних акцизних товарів, в районі промислового ринку 7-й км виявлено автобус, який здійснював вантажні перевезення за маршрутом Одеса-Харків з контрафактною продукцією.

В ході догляду даного транспортного засобу правоохоронці виявили у ньому вантаж цигарок українського виробництва з підробленою акцизною маркою загальною кількістю 20 тис. пачок.

Контрафактну тютюнову продукцію вилучено та переміщено на ліцензійний склад ДФС. Загальна сума оцінки склала 380 тис. грн. Тривають слідчі дії.

Українські Національні Новини

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