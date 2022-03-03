Вблизи Одессы затонуло эстонское грузовое судно: что известно

Детали

Так, два члена экипажа эстонского грузового судна Helt, плавающего под флагом Маршалловых островов, находились на спасательном плоту в море, четверо других числятся пропавшими без вести, сообщил Reuters управляющий директор таллиннской компании Vista Shipping Agency Игорь Ильвес.

Ильвес сказал, что судно могло подорваться на мине.

"Это большая проблема — никто не может им помочь. Украинцы не могут выйти в море, потому что оно находится под контролем России", - сообщил он.

По словам Ильвеса, в состав экипажа входили четыре гражданина Украины, один россиянин и один белорус.

Центр судоходства НАТО предупредил в среду, что существует "высокий риск побочного ущерба гражданскому судоходству в северо-западной части Черного моря", включая мины.

Добавим

О происшествии сообщил в своем Telegram-канале советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"03.03.2022г. из-за отказа войти в Морской порт города Одесса, на заминированную часть Одесской экватории, двумя ракетами ниже ватерлинии был потоплено торговое судно Helt, которое ходило под флагом Панамы, в районе Тендровской косы! Экипаж состоял из 6 человек, 2 человека капитан и кок на данный момент ... направляются в сторону берега", - написал он.

Ранее

Поздно вечером в среду ракета попала в грузовое судно под флагом Бангладеш в черноморском порту Ольвия, в результате чего погиб один из членов экипажа, и предпринимались усилия по спасению остальных с судна, сообщил в четверг его владелец.