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Поблизу Одеси затонуло естонське вантажне судно: що відомо

Поблизу Одеси затонуло естонське вантажне судно: що відомо

Київ • УНН

 • 339073 перегляди

КИЇВ. 3 березня. УНН. Естонське вантажне судно затонуло в четвер біля порту Одеса, через кілька годин після того, як бангладешське судно було уражене ракетою або бомбою в іншому українському порту, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Так, два члени екіпажу естонського вантажного судна Helt, що плаває під прапором Маршаллових островів, перебували на рятувальному плоту в морі, четверо інших вважаються зниклими безвісти, повідомив Reuters Керуючий директор Талліннської компанії Vista Shipping Agency ігор Ільвес.

Ільвес сказав, що судно могло підірватися на міні.

"Це велика проблема - ніхто не може їм допомогти. Українці не можуть вийти в море, тому що воно знаходиться під контролем Росії", - повідомив він.

За словами Ільвеса, до складу екіпажу входили чотири громадянина України, один росіянин і один Білорус.

Центр судноплавства НАТО попередив у середу, що існує "високий ризик побічного збитку цивільному судноплавству в північно-західній частині Чорного моря", включаючи міни.

Додамо

Про подію повідомив у своєму Telegram-каналі радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

"03.03.2022 р. через відмову увійти в морський порт міста Одеса, на заміновану частину Одеської екваторії, двома ракетами нижче ватерлінії було потоплено торгове судно Helt, яке ходило під прапором Панами, в районі Тендрівської коси! Екіпаж складався з 6 осіб, 2 людини капітан і кок на даний момент ... направляються в бік берега", - написав він.

Раніше

Пізно ввечері в середу ракета потрапила у вантажне судно під прапором Бангладеш в Чорноморському порту Ольвія, в результаті чого загинув один з членів екіпажу, і робилися зусилля з порятунку інших з судна, повідомив у четвер його власник.

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