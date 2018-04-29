Вблизи границ Латвии зафиксировали корабли ВМФ России

"В латвийской эксклюзивной экономической зоне, в пяти морских милях от территориальных вод, военно-морские силы 28 апреля идентифицировали фрегат класса "Стерегущий" Вооруженных сил России", - говорится в сообщении.



Кроме того, за восемь морских миль от территориальных вод Латвии был также замечен буксир класса "Горин" ВС России.



Как сообщал УНН, корабль ВМФ России "Орск" прошел через черноморские проливы Босфор и Дарданеллы, контролируемые Турцией и вошел в акваторию Средиземного моря с военной техникой на борту.