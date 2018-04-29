Поблизу кордонів Латвії зафіксували кораблі ВМФ Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Національні збройні сили Латвії заявили, що поблизу морського кордону країни були помічені два російських військових корабля. Про це повідомляє УНН з посиланням на BNS у Twitter
"У латвійській ексклюзивній економічній зоні, за п'ять морських миль від територіальних вод, військово-морські сили 28 квітня ідентифікували фрегат класу "Стерегущий" Збройних сил Росії", - йдеться у повідомленні.
Крім того, за вісім морських миль від територіальних вод Латвії був також помічений буксир класу "Горин" ЗС Росії.
Як повідомляв УНН, корабель ВМФ Росії "Орськ" пройшов через чорноморські протоки Босфор і Дарданелли, контрольовані Туреччиною і увійшов в акваторію Середземного моря з військовою технікою на борту.