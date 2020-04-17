Вблизи боевых позиций ВСУ в Луганской области выявлено осколочную мину производства РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. В Луганской области правоохранители обнаружили военное средство поражения производства РФ вблизи боевых позиций ВСУ в Луганской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Луганской области.
"... задокументировано очередной факт поставки Российской Федерацией вооружения подконтрольным ей незаконным вооруженным формированиям в Луганской области", - говорится в сообщении.
Отмечается, что во время разминирования территорий вблизи боевых позиций Вооруженных Сил Украины, расположенных в селе Крымское Новоайдарского района Луганской области, обнаружено военное средство поражения производства РФ ОЗМ-72 - противопехотная осколочная выпрыгивающая мина кругового поражения. Указанный боеприпас не производится в Украине и не находится на вооружении Вооруженных Сил Украины.
По данным следствия, средства поражения такого типа применяются представителями незаконных вооруженных формирований, контролируемых РФ, для осуществления военной агрессии против Вооруженных Сил Украины.
Полученные вещественные доказательства приобщены к материалам уголовного производства, которое расследуется по фактам ведения агрессивной войны, а также нарушение законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 437, ч. 1 ст. 438 УК Украины). В дальнейшем они будут передаваться в Офис Прокурора Международного уголовного суда с целью доведения причастности РФ к вооруженному конфликту на территории нашего государства.
Напомним, по данным разведки, Российская Федерация продолжает поставки боевикам боеприпасов, вооружения и военной техники через неконтролируемые Украиной участки границы.