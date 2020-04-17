Поблизу бойових позицій ЗСУ на Луганщині виявлено осколкову міну виробництва РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. На Луганщині правоохоронці виявили військовий засіб ураження виробництва РФ поблизу бойових позицій ЗСУ на Луганщині. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Луганської області.
“...Задокументувано черговий факт постачання Російською Федерацією озброєння підконтрольним їй незаконним збройним формуванням у Луганській області”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що під час розмінування територій поблизу бойових позицій Збройних Сил України, розташованих у селі Кримське Новоайдарського району Луганської області, виявлено військовий засіб ураження виробництва РФ ОЗМ-72 — протипіхотну осколкову вистрибуючу міну кругового ураження. Вказаний боєприпас не виготовляється в Україні та не перебуває на озброєнні Збройних Сил України.
За даними слідства, засоби ураження такого типу застосовуються представниками незаконних збройних формувань, які контролюються РФ, для здійснення військової агресії проти Збройних Сил України.
Здобуті речові докази долучені до матеріалів кримінального провадження, яке розслідується за фактами ведення агресивної війни, а також порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 437, ч. 1 ст. 438 КК України). У подальшому вони передаватимуться до Офісу Прокурора Міжнародного кримінального суду з метою доведення причетності РФ до збройного конфлікту на території нашої держави.
Нагадаємо, за даними розвідки, Російська Федерація продовжує постачання бойовикам боєприпасів, озброєння та військової техніки через неконтрольовані Україною ділянки кордону.