У Белого дома мужчина покончил с собой
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. Неизвестный мужчина смертельно ранил себя из огнестрельного оружия вблизи забора Белого дома в Вашингтоне. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканал CBS.
Во время стрельбы президент США находился во Флориде.
По данным полиции, никто больше в результате инцидента не пострадал.
“Мы расследуем сообщение о стрельбе, как попытку самоубийства”, — сообщил пресс-секретарь полиции.
Движение пешеходов и транспортных средств вокруг Белого дома ограничено, на месте находятся правоохранители.
Как сообщал УНН, женщина за рулем внедорожника влетела в ограждение Белого дома.