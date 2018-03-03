Поблизу Білого дому чоловік наклав на себе руки
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. Невідомий чоловік смертельно поранив себе з вогнепальної зброї поблизу паркану Білого дому у Вашингтоні. Про це повідомляє УНН з посиланням на телеканал CBS.
Під час стрілянини президент США перебував у Флориді.
За даними поліції, ніхто більше внаслідок інциденту не постраждав.
“Ми розслідуємо повідомлення про стрілянину, як спробу самогубства”, — повідомив прес-секретар поліції.
Рух пішоходів і транспортних засобів навколо Білого дому обмежено, на місці перебувають правоохоронці.
Як повідомляв УНН, жінка за кермом позашляховика влетіла в огорожу Білого дому.