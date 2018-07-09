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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 54739 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 106432 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 127811 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 135121 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 170976 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153985 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141592 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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7 марта, 06:35 • 118346 просмотра

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Избиение полицейскими мужчины в Харькове: прокуратура начала расследование

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КИЕВ. 9 июля. УНН. Прокуратура начала расследование по факту превышения власти полицейскими в отделении на станции "Харьков-Пассажирский". Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Харьковской области, передает УНН.

"Следователи прокуратуры расследуют факт превышения власти или служебных полномочий работниками правоохранительных органов, которое сопровождалось насилием и оскорблением (ч. 2 ст. 365 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает от 3 до 8 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Напомним, 7 июля в помещении отделения полиции на станции "Харьков-Пассажирский" трое полицейских Холодногорского отдела полиции ГУНП в области: старшие сержанты 1989 и 1992 года рождения и капрал сектора патрульной полиции 1997 года рождения - применяли неправомерные меры физического воздействия к неизвестному гражданину. Соответствующиая видеозапись была опубликована в Facebook.

Сейчас продолжается досудебное расследование. Устанавливаются все обстоятельства дела, личность потерпевшего, а также лицо, которая записала видео.

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