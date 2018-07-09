Избиение полицейскими мужчины в Харькове: прокуратура начала расследование

"Следователи прокуратуры расследуют факт превышения власти или служебных полномочий работниками правоохранительных органов, которое сопровождалось насилием и оскорблением (ч. 2 ст. 365 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает от 3 до 8 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Напомним, 7 июля в помещении отделения полиции на станции "Харьков-Пассажирский" трое полицейских Холодногорского отдела полиции ГУНП в области: старшие сержанты 1989 и 1992 года рождения и капрал сектора патрульной полиции 1997 года рождения - применяли неправомерные меры физического воздействия к неизвестному гражданину. Соответствующиая видеозапись была опубликована в Facebook.

Сейчас продолжается досудебное расследование. Устанавливаются все обстоятельства дела, личность потерпевшего, а также лицо, которая записала видео.