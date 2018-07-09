Побиття поліцейськими чоловіка у Харкові: прокуратура почала розслідування
Київ • УНН
КИЇВ. 9 липня. УНН. Прокуратура почала розслідування за фактом перевищення влади поліцейськими у відділенні на станції "Харків-Пасажирський". Про це повідомила прес-служба прокуратури Харківської області, передає УНН.
"Слідчі прокуратури розслідують факт перевищення влади або службових повноважень працівниками правоохоронного органу, що супроводжувалося насильством та образою (ч. 2 ст. 365 КК України)", - йдеться в повідомленні.
Санкція статті передбачає від 3 до 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.
Нагадаємо, 7 липня у приміщенні відділення поліції на станції "Харків-Пасажирський" троє поліцейських Холодногірського відділу поліції ГУНП в області: старші сержанти 1989 та 1992 року народження та капрал сектору патрульної поліції 1997 року народження - застосовували неправомірні заходи фізичного впливу до невідомого громадянина. Відповідний відеозапис було опубліковано у Facebook.
Наразі триває досудове розслідування. Встановлюються всі обставини справи, особа потерпілого, а також особа, що зробила відео.