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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Побитые окна и крыши: боевики обстреляли населенный пункт в Донецкой области

Киев • УНН

 • 7155 просмотра

МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 4 мая. УНН. Боевики нанесли удар по поселку Майорское около 12 ночи. Об этом сообщают в отделе коммуникаций ГУНП в Донецкой области, передает УНН.

Побитые окна и крыши: боевики обстреляли населенный пункт в Донецкой области

"Сейчас обнаружены повреждения 3 домов по улице Станция Майорская, в помещениях избиты окна и крыша", - отмечают в пресс-службе Бахмутского отделения полиции.

По предварительной информации, пострадавших нет.

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Напомним, боевики обстреляли жилые кварталы Марьинки , пострадавших нет. Под обстрел попали больница и частные дома.

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Также УНН сообщал, что в течении 3 мая и ночью 4 мая боевики 24 раза применили артиллерию и минометы.

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