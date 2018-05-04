Побитые окна и крыши: боевики обстреляли населенный пункт в Донецкой области

"Сейчас обнаружены повреждения 3 домов по улице Станция Майорская, в помещениях избиты окна и крыша", - отмечают в пресс-службе Бахмутского отделения полиции.

По предварительной информации, пострадавших нет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сегодня с полуночи боевики совершили 7 обстрелов на Донецком направлении

Напомним, боевики обстреляли жилые кварталы Марьинки , пострадавших нет. Под обстрел попали больница и частные дома.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Боевики из артиллерии обстреляли Троицкое – Минобороны

Также УНН сообщал, что в течении 3 мая и ночью 4 мая боевики 24 раза применили артиллерию и минометы.