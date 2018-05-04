Побитые окна и крыши: боевики обстреляли населенный пункт в Донецкой области
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 4 мая. УНН. Боевики нанесли удар по поселку Майорское около 12 ночи. Об этом сообщают в отделе коммуникаций ГУНП в Донецкой области, передает УНН.
"Сейчас обнаружены повреждения 3 домов по улице Станция Майорская, в помещениях избиты окна и крыша", - отмечают в пресс-службе Бахмутского отделения полиции.
По предварительной информации, пострадавших нет.
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Напомним, боевики обстреляли жилые кварталы Марьинки , пострадавших нет. Под обстрел попали больница и частные дома.
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Также УНН сообщал, что в течении 3 мая и ночью 4 мая боевики 24 раза применили артиллерию и минометы.