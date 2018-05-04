Побиті вікна та дахи: бойовики обстріляли населений пункт на Донеччині
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 4 травня. УНН. Бойовики завдали удару по селищу Майорське близько 12 години ночі. Про це повідомляють у відділі комунікацій ГУНП в Донецькій області, передає УНН.
"Наразі виявлені пошкодження 3 будинків по вулиці Станція Майорська, у приміщеннях побиті вікна та дах", - зазначають у прес-службі Бахмутського відділу поліції.
За попередньою інформацією, постраждалих немає.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Сьогодні з опівночі бойовики здійснили 7 обстрілів на Донецькому напрямку
Нагадаємо, бойовики обстріляли житлові квартали Мар'їнки, постраждалих немає. Під обстріл потрапили лікарня та приватні будинки.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Бойовики з артилерії обстріляли Троїцьке – Міноборони
Також УНН повідомляв, що упродовж 3 травня та вночі 4 травня бойовики 24 рази застосували артилерію та міномети.