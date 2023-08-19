По Запорожью и Камышевахе враг за сутки нанес четыре ракетных удара, область атаковал с дронов и авиации - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. Российские войска за минувшие сутки нанесли по Запорожской области 83 удара, в том числе с дронов и авиации, Запорожье и Камышеваха подверглись четырем ракетным атакам, сообщил в субботу глава Запорожской ОВА Юрий Малашко, пишет УНН.
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"29 городов и сел Запорожской области снова оказались под вражеским огнем - за минувшие сутки нанесено 83 удара по мирным громадам", - написал Малашко в Telegram.
Детали
По данным главы ОВА, 69 артиллерийских обстрелов пришлись по линии фронта: Гуляйполю, Левадному, Орехову, Новоданиловке, Степногорску, Пятихаткам и другим окрестным селам.
"Полтавку, Червоное и Малые Щербаки враг атаковал с БПЛА. Орехов и Малая Токмачка пострадали от авиационных ударов, а Новодаровка и Егоровка - от трех обстрелов из РСЗО. По областному центру и Камышевахе было нанесено 4 ракетных удара", - сообщил Малашко.
На данный момент удалось зафиксировать разрушения 38 объектов жилой инфраструктуры и другого имущества людей.
Дополнение
18 августа Запорожье подверглось ракетному удару врага.