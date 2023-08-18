Запоріжжя зазнало ракетного удару ворога
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Російські війська сьогодні завдали ракетний удар по Запоріжжю, повідомив у п'ятницю голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, пише УНН.
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"Ворог завдав ракетного удару по одному з районів обласного центру. Масштаб руйнувань та кількість постраждалих уточнюються", - написав Малашко у Telegram.
"Підлі сусіди-терористи знову вдарили по Запоріжжю прямо серед білого дня", - додав у Telegram секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв.
Деталі
За даними Куртєва, наразі відомо, що від вибухової хвилі повилітали квартирні та балконні вікна і вікна на сходових клітинах у трьох багатоповерхових будинках. Незначні ушкодження отримали два заклади освіти. Фахівці райадміністрації та «Запоріжремсервісу» здійснюють обстеження для визначення обсягу пошкоджень у будинках та виконання робіт з усунення наслідків удару.
"Інформація по постраждалим на цей час не надходила. Сподіваємося, що усі люди дійсно цілі і неушкоджені. Деталі уточнюються", - вказав секретар міськради.
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