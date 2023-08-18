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Запорожье подверглось ракетному удару врага

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 августа. УНН. Российские войска сегодня нанесли ракетный удар по Запорожью, сообщил в пятницу глава Запорожской ОВА Юрий Малашко, пишет УНН.

Цитата

"Враг нанес ракетный удар по одному из районов областного центра. Масштаб разрушений и количество пострадавших уточняются", - написал Малашко в Telegram.

"Подлые соседи-террористы снова ударили по Запорожью прямо среди бела дня", - добавил в Telegram секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев.

Детали

По данным Куртева, на данный момент известно, что от взрывной волны повылетали квартирные и балконные окна и окна на лестничных клетках в трех многоэтажных домах. Незначительные повреждения получили два учебных заведения. Специалисты райадминистрации и «Запорожремсервиса» осуществляют обследование для определения объема повреждений в домах и выполнения работ по устранению последствий удара.

"Информация по пострадавшим на данный момент не поступала. Надеемся, что все люди действительно целы и невредимы. Детали уточняются", - указал секретарь горсовета.

Напомним

Оккупанты ударили управляемыми авиабомбами по Камышевахе Запорожской области, разрушено учебное заведение.

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