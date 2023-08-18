Окупанти вдарили керованими авіабомбами по Комишувасі Запорізької області, зруйновано навчальний заклад
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. У ніч на п’ятницю російські війська випустили дві керовані авіаційні бомби по Комишувасі Запорізької області. Через атаку зруйновано навчальний заклад. Про це повідомив у п’ятницю керівник ОВА Юрій Малашко, пише УНН.
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“Вночі ворог підступно вдарив по Комишувасі. Два удари керованими авіаційними бомбами прийшлися по житловому кварталу”, — написав Малашко у Telegram.
Внаслідок удару зруйновано місцевий навчальний заклад.
Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені розташовані поруч житлові будинки: потрощені фасади, вибито вікна.
Про постраждалих очільник ОВА нічого не сказав. Тільки уточнив, що фахівці фіксують наслідки руйнувань та допомагають в їхній ліквідації.
Доповнення
російські окупанти за минулу добу завдали 79 ударів по 20 населених пунктах Запорізькій області.