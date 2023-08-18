Окупанти вдарили керованими авіабомбами по Комишувасі Запорізької області, зруйновано навчальний заклад

Цитата

“Вночі ворог підступно вдарив по Комишувасі. Два удари керованими авіаційними бомбами прийшлися по житловому кварталу”, — написав Малашко у Telegram.

Внаслідок удару зруйновано місцевий навчальний заклад.

Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені розташовані поруч житлові будинки: потрощені фасади, вибито вікна.

Про постраждалих очільник ОВА нічого не сказав. Тільки уточнив, що фахівці фіксують наслідки руйнувань та допомагають в їхній ліквідації.

Доповнення

російські окупанти за минулу добу завдали 79 ударів по 20 населених пунктах Запорізькій області.