Оккупанты ударили управляемыми авиабомбами по Камышевахе Запорожской области, разрушено учебное заведение

Цитата

“Ночью враг коварно ударил по Камышевахе. Два удара управляемыми авиационными бомбами пришлись по жилому кварталу”, — написал Малашко в Telegram.

В результате удара разрушено местное учебное заведение.

Взрывной волной и обломками повреждены расположенные рядом жилые дома: разбиты фасады, выбиты окна.

О пострадавших глава ОВА ничего не сказал. Только уточнил, что специалисты фиксируют последствия разрушений и помогают в их ликвидации.

Дополнение

российские оккупанты за минувшие сутки нанесли 79 ударов по 20 населенным пунктам Запорожской области.