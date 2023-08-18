Оккупанты ударили управляемыми авиабомбами по Камышевахе Запорожской области, разрушено учебное заведение
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. В ночь на пятницу российские войска выпустили две управляемые авиационные бомбы по Камышевахе Запорожской области. Из-за атаки разрушено учебное заведение. Об этом сообщил в пятницу руководитель ОВА Юрий Малашко, пишет УНН.
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“Ночью враг коварно ударил по Камышевахе. Два удара управляемыми авиационными бомбами пришлись по жилому кварталу”, — написал Малашко в Telegram.
В результате удара разрушено местное учебное заведение.
Взрывной волной и обломками повреждены расположенные рядом жилые дома: разбиты фасады, выбиты окна.
О пострадавших глава ОВА ничего не сказал. Только уточнил, что специалисты фиксируют последствия разрушений и помогают в их ликвидации.
Дополнение
российские оккупанты за минувшие сутки нанесли 79 ударов по 20 населенным пунктам Запорожской области.