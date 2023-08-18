росіяни за добу вдарили 79 разів по Запорізькій області, є руйнування
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. російські окупанти за минулу добу завдали 79 ударів по 20 населених пунктах Запорізькій області. Про це повідомив у п’ятницю керівник ОВА Юрій Малашко, пише УНН.
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“64 артобстріли прийшлися по території Гуляйполя, Новоандріївки, Малинівки, Полтавки, Затишшя, Кам’янського, Плавнів, Степового та інших прифронтових сіл.
Зафіксовано шість авіаударів по Комишувасі, Оріхову й Малій Токмачці, п’ять обстрілів з РСЗВ по Новодарівці та чотири БПЛА-атаки на Залізничне, Чарівне та П’ятихатки”, — написав Малашко в Telegram.
Постраждалих внаслідок атак немає.
Також очільник ОВА повідомив, що внаслідок обстрілів минулої доби надійшло 22 повідомлення про руйнування житлових будинків, господарські споруди та об’єктів інфраструктури.
Доповнення
Армія рф за 16 серпня завдала 80 ударів по 20 населених пунктах Запорізькій області.