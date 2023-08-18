россияне за сутки ударили 79 раз по Запорожской области, есть разрушения
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. российские оккупанты за минувшие сутки нанесли 79 ударов по 20 населенным пунктам Запорожской области. Об этом сообщил в пятницу руководитель ОВА Юрий Малашко, пишет УНН.
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“64 артобстрела пришлись по территории Гуляйполя, Новоандреевки, Малиновки, Полтавки, Затишья, Камянского, Плавней, Степного и других прифронтовых сел.
Зафиксировано шесть авиаударов по Камышевахе, Орехову и Малой Токмачке, пять обстрелов из РСЗО по Новодаровке и четыре БПЛА-атаки на Железнодорожное, Волшебное и Пятихатки”, — написал Малашко в Telegram.
Пострадавших в результате атак нет.
Также глава ОВА сообщил, что в результате обстрелов за прошедшие сутки поступило 22 сообщения о разрушении жилых домов, хозяйственных построек и объектов инфраструктуры.
Дополнение
Армия рф за 16 августа нанесла 80 ударов по 20 населенным пунктам Запорожской области.