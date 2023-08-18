россияне за сутки ударили 79 раз по Запорожской области, есть разрушения

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“64 артобстрела пришлись по территории Гуляйполя, Новоандреевки, Малиновки, Полтавки, Затишья, Камянского, Плавней, Степного и других прифронтовых сел.

Зафиксировано шесть авиаударов по Камышевахе, Орехову и Малой Токмачке, пять обстрелов из РСЗО по Новодаровке и четыре БПЛА-атаки на Железнодорожное, Волшебное и Пятихатки”, — написал Малашко в Telegram.

Пострадавших в результате атак нет.

Также глава ОВА сообщил, что в результате обстрелов за прошедшие сутки поступило 22 сообщения о разрушении жилых домов, хозяйственных построек и объектов инфраструктуры.

Дополнение

Армия рф за 16 августа нанесла 80 ударов по 20 населенным пунктам Запорожской области.