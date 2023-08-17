росіяни за добу вдарили 80 разів по Запорізькій області, є руйнування
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. російські окупанти за минулу добу завдали 80 ударів по 20 населених пунктах Запорізькій області. Про це повідомив у четвер керівник ОВА Юрій Малашко, пише УНН.
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“70 артилерійських обстрілів прийшлося по території Гуляйполя, Новодарівки, Щербаків, Малої Токмачки, Залізничного, Преображенки, Ольгівського, Полтавки, Темирівки, Кам’янського, Степового, Новояковлівки та інших сіл на лінії вогню.
Військові рф обстріляли з РСЗВ Новояковлівку й Новодарівку, атакували сімома БПЛА Залізничне, Новодарівку, Чарівне, Левадне й П’ятихатки, також окупанти поцілили ракетою по Запорізькому району — снаряд впав між двома селами та не завдав шкоди”, — написав Малашко в Telegram.
Також очільник ОВА повідомив, що внаслідок обстрілів минулої доби надійшло 28 повідомлень про руйнування житлових будинків, господарських будівель та об’єктів інфраструктури.
Доповнення
Окупанти у середу 100 разів відкривали вогонь по 26 населених пунктах Запорізькій області. Обійшлось без постраждалих.