По Запоріжжю і Комишувасі ворог за добу завдав чотири ракетні удари, область атакував з дронів та авіації - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Російські війська за минулу добу завдали по Запорізькій області 83 удари, у тому числі з дронів та авіації, Запоріжжя і Комишуваха зазнали чотири ракетних атаки, повідомив у суботу голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, пише УНН.
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"29 міст і сіл Запорізької області знову опинилися під ворожим вогнем - за минулу добу нанесено 83 удари по мирних громадах", - написав Малашко у Telegram.
Деталі
За даними голови ОВА, 69 артилерійських обстрілів прийшлися по лінії фронту: Гуляйполю, Левадному, Оріхову, Новоданилівці, Степногірську, П'ятихатках та інших навколишніх селах.
"Полтавку, Червоне та Малі Щербаки ворог атакував з БПЛА. Оріхів та Мала Токмачка постраждали від авіаційних ударів, а Новодарівка та Єгорівка - від трьох обстрілів з РСЗВ. По обласному центру та Комишувасі було нанесено 4 ракетні удари", - повідомив Малашко.
Наразі вдалося зафіксувати руйнування 38 об'єктів житлової інфраструктури та іншого майна людей.
Доповнення
18 серпня Запоріжжя зазнало ракетного удару ворога.