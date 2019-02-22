По всему миру фиксируют проблемы с доступом в Facebook

КИЕВ. 22 февраля. УНН. Около 16:30 по киевскому времени пользователи из Соединенных Штатов и Северной Африки начали сообщать о множестве проблем, связанных с доступом к Facebook. При этом большинство заявляет, что они вообще не могли зайти на сайт. Об этом сообщает УНН со ссылкой на downdetector.com.