По всьому світу фіксують проблеми з доступом у Facebook

Про проблеми з доступом в Facebook в Україні нічого не повідомляється.

Розчаровані користувачі Facebook говорять, що в деяких випадках вони бачать тільки порожній екран, в той час як інші повідомляють, що їхня стрічка застигла на старих повідомленнях і не оновлюється.

Звіти про проблеми почали надходити о 16:28 на декількох сайтах, які відстежують збої, включаючи DownDetector.

До 16:45 вже зареєстровано сотні проблем, і їхня кількість продовжує зростати.

Проблеми з доступом в Facebook спостерігаються в усьому світі. Найбільше постраждали схід і південний схід США, Бельгія, Нідерланди, Чехія, великі міста в Бразилії і Чилі і північ Африки.

49% користувачів повідомили, що спостерігають "повне відключення" від соцмережі. У третини людей виникають проблеми при вході в систему. 15% повідомляють про проблеми з переглядом і обміном фотографіями.

Нагадаємо, Facebook та федеральне відомство з безпеки інформаційних технологій Німеччини (BSI) розроблятимуть стратегії, що дозволять уникнути втручань у перебіг виборів.