По всей Украине объявлена воздушная тревога

Детали

Воздушная тревога объявлена во всех областях Украины.

По данным мониторинговой группы "Беларускі Гаюн", в 8:30 в беларуси с аэродрома Барановичи зафиксирован взлет истребителя сопровождения, а уже в 8:35 с аэродрома Мачулищи - взлет ДРЛО А-50У вкс рф.

В 9:00 в Мачулищах зафиксирован взлет МиГ-31К вкс рф, в Барановичах - взлет истребителя сопровождения. А в 9:06 в Мачулищах - взлет второго МиГ-31К вкс рф.

Дополнение

В беларуси 16 января начались совместные летные учения с рф, которые должны продлиться по 1 февраля.