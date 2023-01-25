По всій Україні оголошена повітряна тривога
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. По всій Україні лунає повітряна тривога, пише УНН.
Деталі
Повітряну тривогу оголошено у всіх областях України.
За даними моніторингової групи "Беларускі Гаюн", о 8:30 у білорусі з аеродрому Барановичі зафіксовано зліт винищувача супроводу, а вже о 8:35 з аеродрому Мачулищі - зліт ДРЛО А-50У пкс рф.
О 9:00 у Мачулищах зафіксовано зліт МіГ-31К пкс рф, у Барановичах - зліт винищувача супроводу. А о 9:06 у Мачулищах - зліт другого МіГ-31К пкс рф.
Доповнення
У білорусі 16 січня розпочалися спільні льотні навчання з рф, що має тривати по 1 лютого.