росія і білорусь 16 січня розпочнуть спільне льотно-тактичне навчання
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. росія і білорусь з 16 січня по 1 лютого проведуть спільне льотно-тактичне навчання з авіаційними підрозділами збройних сил двох країн, повідомили в білоруському міноборони, пише УНН.
До білорусі вже прибула авіаційна складова з числа ПКС росії
«Під час проведення льотно-тактичного навчання будуть задіяні всі аеродроми і полігони ВПС і військ ППО Збройних сил білорусі»— , — йдеться в заяві прес-служби міністерства.
Додамо
Моніторингова група «Беларускі Гаюн» повідомила 8 січня, що на аеродром “Мачулищі”, що дов білорусі, прилетіли 9 вертольотів російських збройних сил.