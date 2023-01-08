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росія і білорусь 16 січня розпочнуть спільне льотно-тактичне навчання

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 січня. УНН. росія і білорусь з 16 січня по 1 лютого проведуть спільне льотно-тактичне навчання з авіаційними підрозділами збройних сил двох країн, повідомили в білоруському міноборони, пише УНН.

росія і білорусь 16 січня розпочнуть спільне льотно-тактичне навчання

До білорусі вже прибула авіаційна складова з числа ПКС росії

«Під час проведення льотно-тактичного навчання будуть задіяні всі аеродроми і полігони ВПС і військ ППО Збройних сил білорусі»— , — йдеться в заяві прес-служби міністерства.

Додамо

Моніторингова група «Беларускі Гаюн» повідомила 8 січня, що на аеродром “Мачулищі”, що дов білорусі, прилетіли 9 вертольотів російських збройних сил.

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