росія і білорусь 16 січня розпочнуть спільне льотно-тактичне навчання

До білорусі вже прибула авіаційна складова з числа ПКС росії

«Під час проведення льотно-тактичного навчання будуть задіяні всі аеродроми і полігони ВПС і військ ППО Збройних сил білорусі»— , — йдеться в заяві прес-служби міністерства.

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Моніторингова група «Беларускі Гаюн» повідомила 8 січня, що на аеродром “Мачулищі”, що дов білорусі, прилетіли 9 вертольотів російських збройних сил.