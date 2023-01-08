россия и беларусь 16 января начнут совместное лётно-тактическое учение
Киев • УНН
КИЕВ. 8 января. УНН. россия и беларусь с 16 января по 1 февраля проведут совместное лётно-тактическое учение с авиационными подразделениями вооружённых сил двух стран, сообщили в белорусском минобороны, пишет УНН.
В беларусь уже прибыла авиационная составляющая из числа ВКС россии
«Во время проведения лётно-тактического учения будут задействованы все аэродромы и полигоны ВВС и войск ПВО Вооружённых сил беларуси», — говорится в заявлении пресс-службы министерства.
Добавим
Мониторинговая группа «Беларускі Гаюн» сообщила 8 января, что на аэродром “Мачулищи”, что в беларуси, прилетели 9 вертолетов российских вооруженных сил.