россия и беларусь 16 января начнут совместное лётно-тактическое учение

В беларусь уже прибыла авиационная составляющая из числа ВКС россии

«Во время проведения лётно-тактического учения будут задействованы все аэродромы и полигоны ВВС и войск ПВО Вооружённых сил беларуси», — говорится в заявлении пресс-службы министерства.

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Мониторинговая группа «Беларускі Гаюн» сообщила 8 января, что на аэродром “Мачулищи”, что в беларуси, прилетели 9 вертолетов российских вооруженных сил.