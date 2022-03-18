По всей Киевской области ввели комендантский час с 20:00 до 7:00

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"По всей Киевской области с 18 до 19 марта вводится комендантский час с 20:00 до 7:00", - отметил председатель ОГА Александр Павлюк.

Указано в это время людям не выходить на улицы и другие общественные места (только со специально выданными пропусками и удостоверениями личности).

"Оборона Киевской области продолжается. Прошу с пониманием отнестись к комендантскому часу. Такие меры вынужденные. В первую очередь, они направлены на безопасность жителей региона", - указал председатель Киевской ОГА Александр Павлюк.

Дополнение

По данным ОГА, наиболее опасные направления в области: Житомирская трасса, Буча - Ирпень - Гостомель, Макаров, север Вышгородского района.

Постоянные тревоги возможного авианалета почти по всей области. Во всех районах области идет борьба с диверсионными группами.