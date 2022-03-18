По всій Київській області ввели комендантську годину з 20:00 до 7:00
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Комендантська година по всій Київській області з 18 до 19 березня триватиме з 20:00 до 7:00. Про це повідомили у Київській ОДА у Telegram, пише УНН.
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"По всій Київській області з 18 до 19 березня вводиться комендантська година з 20:00 до 7:00", - зазначив голова ОДА Олександр Павлюк.
Вказано у цей час людям не виходити на вулиці та інші громадські місця (тільки зі спеціально виданими перепустками та посвідченнями особи).
"Оборона Київщини триває. Прошу з розумінням поставитися до комендантського часу. Такі заходи вимушені. У першу чергу, вони направлені на безпеку мешканців регіону", - вказав голова Київської ОДА Олександр Павлюк.
Доповнення
За даними ОДА, найбільш небезпечні напрямки на Київщині: Житомирська траса, Буча – Ірпінь – Гостомель, Макарів, північ Вишгородського району.
Постійні тривоги можливого авіанальоту майже по всій області. В усіх районах Київщини йде боротьба з диверсійними групами.