В усіх районах Київщини йде боротьба з російськими диверсантами: ОДА про небезпечні напрямки
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Київська ОДА повідомила про небезпечні напрямки на Київщині, туди досі входять Буча - Ірпінь - Гостомель, пише УНН.
Деталі
За даними ОДА у Telegram, найбільш небезпечні напрямки на Київщині:
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- Житомирська траса
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- Буча – Ірпінь – Гостомель
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- Макарів
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- північ Вишгородського району.
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"Постійні тривоги можливого авіанальоту майже по всій області. В усіх районах Київщини йде боротьба з диверсійними групами", - повідомили в ОДА.
Також вказано, що гуманітарна допомога направляться в усі 7 районів Київщини.
На ранок 18 березня в ОДА повідомляли, що у Бучанському районі у Макарівській громаді немає води, газу, електрики та зв’язку. Селище під контролем ЗСУ, але постійно під обстрілом ворога. "Бучанська та Немішаєвсська громади - окопався ворог. В Бородянській, Гостомельській та Дмитрівській громадах - пересування ворога. В Ірпіні та Гостомельській громаді вночі були бої", - вказали в ОДА.
Броварський район - на ранок ситуація напружена, проте контрольована. У Баришівській, Калитянській, Великодимерській та Калинівській громадах - ворожа техніка.
Вишгородський район - в окупованих Іванківській, Димерської та Поліської територіальних громадах гуманітарна катастрофа, відсутній зв‘язок, електропостачання, продукти харчування та ліки. "Продовжується евакуація людей з окупованих Димерської громади. Славутич повністю ізольований. Є потреба в продуктах харчування та медикаментах", - додали у в ОДА.
Доповнення
18 березня Київ знову потрапив під ворожий обстріл. Одна людина загинула, ще 19 постраждали внаслідок обстрілу окупантами Подільського району Києва. Зокрема, серед постраждалих четверо дітей.