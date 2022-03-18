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НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів
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07:07 • 5430 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

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В усіх районах Київщини йде боротьба з російськими диверсантами: ОДА про небезпечні напрямки

В усіх районах Київщини йде боротьба з російськими диверсантами: ОДА про небезпечні напрямки

Київ • УНН

 • 102405 перегляди

КИЇВ. 18 березня. УНН. Київська ОДА повідомила про небезпечні напрямки на Київщині, туди досі входять Буча - Ірпінь - Гостомель, пише УНН.

Деталі

За даними ОДА у Telegram, найбільш небезпечні напрямки на Київщині:

  • Житомирська траса
  • Буча – Ірпінь – Гостомель
  • Макарів
  • північ Вишгородського району.

"Постійні тривоги можливого авіанальоту майже по всій області. В усіх районах Київщини йде боротьба з диверсійними групами", - повідомили в ОДА.

Також вказано, що гуманітарна допомога направляться в усі 7 районів Київщини.

На ранок 18 березня в ОДА повідомляли, що у Бучанському районі у Макарівській громаді немає води, газу, електрики та зв’язку. Селище під контролем ЗСУ, але постійно під обстрілом ворога. "Бучанська та Немішаєвсська громади - окопався ворог. В Бородянській, Гостомельській та Дмитрівській громадах - пересування ворога. В Ірпіні та Гостомельській громаді вночі були бої", - вказали в ОДА.

Броварський район - на ранок ситуація напружена, проте контрольована. У Баришівській, Калитянській, Великодимерській та Калинівській громадах - ворожа техніка.

Вишгородський район - в окупованих Іванківській, Димерської та Поліської територіальних громадах гуманітарна катастрофа, відсутній зв‘язок, електропостачання, продукти харчування та ліки. "Продовжується евакуація людей з окупованих Димерської громади. Славутич повністю ізольований. Є потреба в продуктах харчування та медикаментах", - додали у в ОДА.

Доповнення

18 березня Київ знову потрапив під ворожий обстріл. Одна людина загинула, ще 19 постраждали внаслідок обстрілу окупантами Подільського району Києва. Зокрема, серед постраждалих четверо дітей.

Українські Національні Новини

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