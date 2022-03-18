Во всех районах Киевской области идет борьба с российскими диверсантами: ОГА об опасных направлениях
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Киевская ОГА сообщила об опасных направлениях в Киевской области, туда до сих пор входят Буча-Ирпень-Гостомель, пишет УНН.
Детали
По данным ОГА, в Telegram, наиболее опасные направления в Киевской области:
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- Житомирская трасса
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- Буча - Ирпень - Гостомель
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- Макаров
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- север Вышгородского района.
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"Постоянные тревоги возможного авианалета почти по всей области. Во всех районах Киевской области идет борьба с диверсионными группами", - сообщили в ОГА.
Также указано, что гуманитарная помощь направятся во все 7 районов Киевской области.
На утро 18 марта в ОГА сообщали, что в Бучанском районе в Макаровской громаде нет воды, газа, электричества и связи. Поселок под контролем ВСУ, но постоянно под обстрелом врага. "Бучанская и Немешаевская громады - окопался враг. В Бородянской, Гостомельской и Дмитровской громадах - передвижение врага. В Ирпене и Гостомельской громаде ночью были бои", - указали в ОГА.
Броварской район - на утро ситуация напряженная, но контролируемая. В Барышевской, Калитянской, Великодымерской и Калиновской громадах - вражеская техника.
Вышгородский район - в оккупированных Иванковской, Дымерской и Полесской территориальных общинах гуманитарная катастрофа, отсутствует связь, электроснабжение, продукты питания и лекарства. "Продолжается эвакуация людей из оккупированных Дымерской громады. Славутич полностью изолирован. Есть потребность в продуктах питания и медикаментах", - добавили в ОГА.
Дополнение
18 марта Киев снова попал под вражеский обстрел. Один человек погиб, еще 19 пострадали в результате обстрела оккупантами Подольского района Киева. В частности, среди пострадавших четверо детей.