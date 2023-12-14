По всей Украине третий раз за день ракетная угроза на фоне поднятия в россии МиГ-31К

Эксклюзив
Как отличить культурные ценности от антиквариата - в КНИГСЭ рассказали об особенностях экспертизы изъятых частных коллекций
  •  108470 просмотра

Как отличить культурные ценности от антиквариата - в КНИГСЭ рассказали об особенностях экспертизы изъятых частных коллекций

Эксклюзив
Реформа, которую предлагает Минобороны, приведет к удешевлению мяса, которое будет поставляться в воинские части - Ассоциация "Мясной отрасли"
  •  109324 просмотра

Реформа, которую предлагает Минобороны, приведет к удешевлению мяса, которое будет поставляться в воинские части - Ассоциация "Мясной отрасли"

Эксклюзив
В случае ликвидации прибыльного банка, акционеры должны получить остатки активов после расчета со всеми кредиторами - юрист
  •  110889 просмотра

В случае ликвидации прибыльного банка, акционеры должны получить остатки активов после расчета со всеми кредиторами - юрист

Эксклюзив
У Минобороны есть политическая воля навести порядок в закупках питания для армии, а у Арсена Жумадилова есть опыт - эксперт
  •  109009 просмотра

У Минобороны есть политическая воля навести порядок в закупках питания для армии, а у Арсена Жумадилова есть опыт - эксперт

Эксклюзив
В Украине за менее чем полгода провели проверки на почти 670 предприятиях, задерживающих зарплату
  •  114006 просмотра

В Украине за менее чем полгода провели проверки на почти 670 предприятиях, задерживающих зарплату

Эксклюзив
Российский шпион Шепелев формировал теневой бизнес в л/днр, финансировал террористов и помогал в подготовке к захвату Крыма - Маломуж
  •  113586 просмотра

Российский шпион Шепелев формировал теневой бизнес в л/днр, финансировал террористов и помогал в подготовке к захвату Крыма - Маломуж

Эксклюзив
Миллионные расходы на зарплату: в агентстве, которое начнет закупки для войска только со следующего года, уже расписали фонд заработной платы
  •  113731 просмотра

Миллионные расходы на зарплату: в агентстве, которое начнет закупки для войска только со следующего года, уже расписали фонд заработной платы

Эксклюзив
Хакерская атака на Киевстар: спрос на eSIM оператора lifecell увеличился в 10 раз
13 декабря  •  101498 просмотра

Хакерская атака на Киевстар: спрос на eSIM оператора lifecell увеличился в 10 раз

Эксклюзив
Гетманцев руководит налоговой через своего бывшего помощника - член Ассоциации налогоплательщиков
13 декабря  •  135689 просмотра

Гетманцев руководит налоговой через своего бывшего помощника - член Ассоциации налогоплательщиков

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: 2,6 тыс. грузовиков стоят в очереди в сторону Украины, оживилось движение на "Ягодине"
13 декабря  •  147875 просмотра

Блокада на границе с Польшей: 2,6 тыс. грузовиков стоят в очереди в сторону Украины, оживилось движение на "Ягодине"

Эксклюзив
Эксперт объяснил почему "челночное движение" на "синей ветке" киевского метро кардинально не улучшит дорожную ситуацию
13 декабря  •  137023 просмотра

Эксперт объяснил почему "челночное движение" на "синей ветке" киевского метро кардинально не улучшит дорожную ситуацию

Эксклюзив
Комитет ВР по нацбезопасности планирует провести заседание для изучения кибератаки на Киевстар
13 декабря  •  127270 просмотра

Комитет ВР по нацбезопасности планирует провести заседание для изучения кибератаки на Киевстар

Эксклюзив
Верховный Суд засчитал экс-депутату - агенту фсб Шепелеву в отбытое наказание срок его неподтвержденного пребывания в СИЗО рф
13 декабря  •  122752 просмотра

Верховный Суд засчитал экс-депутату - агенту фсб Шепелеву в отбытое наказание срок его неподтвержденного пребывания в СИЗО рф

Эксклюзив
Нацбанк планирует до конца следующего года построить эффективную экосистему мгновенных платежей
13 декабря  •  122578 просмотра

Нацбанк планирует до конца следующего года построить эффективную экосистему мгновенных платежей

Эксклюзив
Украинские производители масла готовы в любой момент подключиться к новым тендерам Минобороны - "Укролияпром"
13 декабря  •  124052 просмотра

Украинские производители масла готовы в любой момент подключиться к новым тендерам Минобороны - "Укролияпром"

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Меню
Экслюзивы
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Популярные новости
В Киеве и двух областях воздушная тревога. ВС ВСУ предупредили о ракетной угрозе

В Киеве и двух областях воздушная тревога. ВС ВСУ предупредили о ракетной угрозе

  •  122193 просмотра
Пропуск грузовиков из Украины в Словакию частично восстановлен - пограничники

Пропуск грузовиков из Украины в Словакию частично восстановлен - пограничники

  •  118765 просмотра
В минобороны рф заявили о "сбитии" девяти дронов ночью

В минобороны рф заявили о "сбитии" девяти дронов ночью

  •  112211 просмотра
россияне обстреляли одну из теплоэлектростанций на востоке, две ТЭЦ прекратили выдачу электроэнергии - Укрэнерго

россияне обстреляли одну из теплоэлектростанций на востоке, две ТЭЦ прекратили выдачу электроэнергии - Укрэнерго

  •  101975 просмотра
В Румынии ночью упал "шахед" рф, который атаковал Украину: образовалась воронка в 1,5 метра

В Румынии ночью упал "шахед" рф, который атаковал Украину: образовалась воронка в 1,5 метра

  •  100221 просмотра
Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
po-vsei-ukraine-tretii-raz-za-den-raketnaya-ugroza-na-fone-podnyatiya-v-rossii-mig-31k

По всей Украине третий раз за день ракетная угроза на фоне поднятия в россии МиГ-31К

Киев  •  УНН

14 декабрь 2023, 13:45  •  32330 просмотра

Read in English

По всей Украине в третий раз за день объявили воздушную тревогу из-за ракетной угрозы: взлетел российский МиГ-31К

По всей Украине третий раз за день раздается воздушная тревога. Воздушные силы ВСУ предупредили о третьем за сегодня взлете самолета-носителя ракет "Кинжал" - МиГ-31К - в рф и ракетной угрозе, передает УНН.

"Вся Украина - ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К ВКС рф с аэродрома Саваслейка", - сообщили в ВС ВСУ в Telegram.

Дополнение

Ранее сегодня во время взлета МиГ-31К в рф были зафиксированы пуски ракет в направлении Староконстантинова в Хмельницкой области и в направлении Сумской области.

Перед этим тревога также объявлялась в Киеве и двух областях.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
По всій Україні утретє за день ракетна загроза на тлі підняття в росії МіГ-31К
Missile threat across Ukraine for the third time in a day as Russia raises MiG-31K
Новости по теме

По всей Украине третий раз за день ракетная угроза на фоне поднятия в россии МиГ-31К

По всей Украине в третий раз за день объявили воздушную тревогу из-за ракетной угрозы: взлетел российский МиГ-31К.

Война •   •  32330 просмотра
По всей Украине третий раз за день ракетная угроза на фоне поднятия в россии МиГ-31К

Ушел на фронт в 18 лет: погиб мастер спорта по фехтованию Федор Епифанов

Украинский фехтовальщик и солдат Федор Епифанов погиб, защищая Украину от российского вторжения. Он был выдающимся спортсменом, членом национальной сборной и мастером спорта.

Война •   •  30775 просмотра
Ушел на фронт в 18 лет: погиб мастер спорта по фехтованию Федор Епифанов

Правительство Туска поддержало эмбарго на украинское зерно

Министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский поддерживает сохранение эмбарго на импорт украинской сельскохозяйственной продукции для защиты польских фермеров и ищет совместные рыночные решения с ЕС.

Политика •   •  27605 просмотра
Правительство Туска поддержало эмбарго на украинское зерно

Последние шесть эпизодов "Короны" доступны на Netflix, седьмого сезона не будет: детали

Последние шесть эпизодов "Короны" вышли на Netflix, завершив сериал шестым сезоном, без планов на седьмой, поскольку автор художественной постановки придерживается "правила 20-летней исторической дистанции".

Культура •   •  23777 просмотра
Последние шесть эпизодов "Короны" доступны на Netflix, седьмого сезона не будет: детали

"Четкий сигнал москве и Пекину": премьер Финляндии призвал ЕС показать, что он поддерживает Украину

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо призвал ЕС принять решительные меры в поддержку Украины, включая военную помощь, большой бюджет ЕС для помощи Украине и ясность относительно расширения ЕС. Он выступил против любого шантажа, в частности, относительно позиции Венгрии в вопросе Украины.

Политика •   •  24097 просмотра
"Четкий сигнал москве и Пекину": премьер Финляндии призвал ЕС показать, что он поддерживает Украину

Уже около 1800 украинцев за рубежом заказали международную доставку водительского удостоверения

Сейчас доставка есть в Польшу, Чехию, Германию и Италию. Наибольший спрос наблюдается в Польше, туда было отправлено 1511 удостоверений.

Общество •   •  22682 просмотра
Уже около 1800 украинцев за рубежом заказали международную доставку водительского удостоверения

рф обстреляла многоэтажку на Херсонщине: пострадала пожилая женщина

россияне обстреляли многоэтажку в пгт Антоновка Херсонской области, ранения получила 79-летняя жительница одной из квартир.

Общество •   •  29302 просмотра
рф обстреляла многоэтажку на Херсонщине: пострадала пожилая женщина

"Киевстар" планирует восстановить мобильный интернет во второй половине дня - гендиректор компании

"Киевстар" восстановил домашний интернет и работает над восстановлением мобильного интернета в регионах. Восстановление начнут с западных областей, а затем постепенно подключат другие.

Общество •   •  21548 просмотра
"Киевстар" планирует восстановить мобильный интернет во второй половине дня - гендиректор компании

Emily Resort и его основатель Григорий Козловский передали на ВСУ 2 млн гривен

Помощь направлена на приобретение и ремонт средств связи, спецтехники и транспортных средств для обеспечения насущных потребностей подразделений, выполняющих боевые задачи.

Общество •   •  19817 просмотра
Emily Resort и его основатель Григорий Козловский передали на ВСУ 2 млн гривен

Украина вернула с оккупированной территории еще пятерых детей

Пятеро детей, в том числе двое с родителями, были эвакуированы из оккупированной Херсонской области в безопасное место, где им оказывается помощь.

Общество •   •  21536 просмотра
Украина вернула с оккупированной территории еще пятерых детей