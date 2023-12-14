По всей Украине третий раз за день ракетная угроза на фоне поднятия в россии МиГ-31К
Киев • УНН
По всей Украине в третий раз за день объявили воздушную тревогу из-за ракетной угрозы: взлетел российский МиГ-31К
По всей Украине третий раз за день раздается воздушная тревога. Воздушные силы ВСУ предупредили о третьем за сегодня взлете самолета-носителя ракет "Кинжал" - МиГ-31К - в рф и ракетной угрозе, передает УНН.
"Вся Украина - ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К ВКС рф с аэродрома Саваслейка", - сообщили в ВС ВСУ в Telegram.
Дополнение
Ранее сегодня во время взлета МиГ-31К в рф были зафиксированы пуски ракет в направлении Староконстантинова в Хмельницкой области и в направлении Сумской области.
Перед этим тревога также объявлялась в Киеве и двух областях.
По всей Украине третий раз за день ракетная угроза на фоне поднятия в россии МиГ-31К
По всей Украине в третий раз за день объявили воздушную тревогу из-за ракетной угрозы: взлетел российский МиГ-31К.
Ушел на фронт в 18 лет: погиб мастер спорта по фехтованию Федор Епифанов
Украинский фехтовальщик и солдат Федор Епифанов погиб, защищая Украину от российского вторжения. Он был выдающимся спортсменом, членом национальной сборной и мастером спорта.
Правительство Туска поддержало эмбарго на украинское зерно
Министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский поддерживает сохранение эмбарго на импорт украинской сельскохозяйственной продукции для защиты польских фермеров и ищет совместные рыночные решения с ЕС.
Последние шесть эпизодов "Короны" доступны на Netflix, седьмого сезона не будет: детали
Последние шесть эпизодов "Короны" вышли на Netflix, завершив сериал шестым сезоном, без планов на седьмой, поскольку автор художественной постановки придерживается "правила 20-летней исторической дистанции".
"Четкий сигнал москве и Пекину": премьер Финляндии призвал ЕС показать, что он поддерживает Украину
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо призвал ЕС принять решительные меры в поддержку Украины, включая военную помощь, большой бюджет ЕС для помощи Украине и ясность относительно расширения ЕС. Он выступил против любого шантажа, в частности, относительно позиции Венгрии в вопросе Украины.
Уже около 1800 украинцев за рубежом заказали международную доставку водительского удостоверения
Сейчас доставка есть в Польшу, Чехию, Германию и Италию. Наибольший спрос наблюдается в Польше, туда было отправлено 1511 удостоверений.
рф обстреляла многоэтажку на Херсонщине: пострадала пожилая женщина
россияне обстреляли многоэтажку в пгт Антоновка Херсонской области, ранения получила 79-летняя жительница одной из квартир.
"Киевстар" планирует восстановить мобильный интернет во второй половине дня - гендиректор компании
"Киевстар" восстановил домашний интернет и работает над восстановлением мобильного интернета в регионах. Восстановление начнут с западных областей, а затем постепенно подключат другие.
Emily Resort и его основатель Григорий Козловский передали на ВСУ 2 млн гривен
Помощь направлена на приобретение и ремонт средств связи, спецтехники и транспортных средств для обеспечения насущных потребностей подразделений, выполняющих боевые задачи.
Украина вернула с оккупированной территории еще пятерых детей
Пятеро детей, в том числе двое с родителями, были эвакуированы из оккупированной Херсонской области в безопасное место, где им оказывается помощь.