По всей Украине третий раз за день ракетная угроза на фоне поднятия в россии МиГ-31К

По всей Украине третий раз за день раздается воздушная тревога. Воздушные силы ВСУ предупредили о третьем за сегодня взлете самолета-носителя ракет "Кинжал" - МиГ-31К - в рф и ракетной угрозе, передает УНН.

"Вся Украина - ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К ВКС рф с аэродрома Саваслейка", - сообщили в ВС ВСУ в Telegram.

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Ранее сегодня во время взлета МиГ-31К в рф были зафиксированы пуски ракет в направлении Староконстантинова в Хмельницкой области и в направлении Сумской области.

Перед этим тревога также объявлялась в Киеве и двух областях.