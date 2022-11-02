По Украине распределили почти 200 тыс. доз вакцины КПК

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"До 4 ноября 23 украинских региона получат 196 000 вакцины от кори, паротита и краснухи", - сообщили в Минздраве в Телеграм.

Детали

Вместе с вакциной КПК в регионы, как сообщается, также поехали вакцины от дифтерии и столбняка АДС(м) и вакцина Comirnaty против коронавируса. "Фактически, каждая область получит сразу три вакцины", - отметили в Минздраве.

Согласно Национальному календарю в Украине, в 12 месяцев проводят первую прививку от кори, а в 6 лет – плановую ревакцинацию. Эти две дозы вакцины обеспечивают защиту организма ребенка от кори.

В Минздраве отметили, что 9 из 10 невакцинированных от кори людей, которые имеют контакт с больным, будут заражены.