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По Украине распределили почти 200 тыс. доз вакцины КПК

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КИЕВ. 2 ноября. УНН. 196 тыс. доз вакцины от кори, паротита и краснухи направлены в регионы Украины, сообщили в Минздраве, пишет УНН.

Цитата

"До 4 ноября 23 украинских региона получат 196 000 вакцины от кори, паротита и краснухи", - сообщили в Минздраве в Телеграм.

Детали

Вместе с вакциной КПК в регионы, как сообщается, также поехали вакцины от дифтерии и столбняка АДС(м) и вакцина Comirnaty против коронавируса. "Фактически, каждая область получит сразу три вакцины", - отметили в Минздраве.

Согласно Национальному календарю в Украине, в 12 месяцев проводят первую прививку от кори, а в 6 лет – плановую ревакцинацию. Эти две дозы вакцины обеспечивают защиту организма ребенка от кори. 

В Минздраве отметили, что 9 из 10 невакцинированных от кори людей, которые имеют контакт с больным, будут заражены.

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