По Україні розподілили майже 200 тис. доз вакцини КПК

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"До 4 листопада 23 українські регіони отримають 196 000 вакцини від кору, паротиту та краснухи", - повідомили у МОЗ у Телеграм.

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Разом із вакциною КПК до регіонів, як повідомляється, також поїхали вакцини від дифтерії та правця АДП(м) та вакцина Comirnaty проти коронавірусу. "Фактично, кожна область отримає одразу три вакцини", - наголосили у МОЗ.

Згідно з Національним календарем в Україні, в 12 місяців проводять перше щеплення від кору, а в 6 років – планову ревакцинацію. Ці дві дози вакцини забезпечують захист організму дитини від кору.

У МОЗ зауважили, що 9 з 10 невакцинованих від кору людей та які мають контакт із хворим, будуть заражені.