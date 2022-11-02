По Україні розподілили майже 200 тис. доз вакцини КПК
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. 196 тис. доз вакцини від кору, паротиту та краснухи направлені в регіони України, повідомили у МОЗ, пише УНН.
Цитата
"До 4 листопада 23 українські регіони отримають 196 000 вакцини від кору, паротиту та краснухи", - повідомили у МОЗ у Телеграм.
Деталі
Разом із вакциною КПК до регіонів, як повідомляється, також поїхали вакцини від дифтерії та правця АДП(м) та вакцина Comirnaty проти коронавірусу. "Фактично, кожна область отримає одразу три вакцини", - наголосили у МОЗ.
Згідно з Національним календарем в Україні, в 12 місяців проводять перше щеплення від кору, а в 6 років – планову ревакцинацію. Ці дві дози вакцини забезпечують захист організму дитини від кору.
У МОЗ зауважили, що 9 з 10 невакцинованих від кору людей та які мають контакт із хворим, будуть заражені.